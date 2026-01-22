На Сіверському напрямку окупанти накопичують резерви

Російські війська продовжують накопичувати резерви в районі Сіверська та Серебрянського лісу з метою наступу на населений пункт Дронівка, повідомляють у 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді.

Наразі головне завдання окупантів на цьому напрямку — контроль прибережних територій річки Сіверський Донець і панівних висот, що могло б дати їм перевагу у застосуванні засобів ураження.

Крім того, російські війська намагаються інфільтруватися в міжпозиційний простір підрозділів 81-ї бригади, використовуючи малі групи по двоє осіб, які діють у темний час доби, маскуються антитепловізійними пончо та користуються складними погодними умовами.

Попри це, українські воїни утримують позиції та продовжують стримувати наступ противника. Українські захисники уразили дев’ять артилерійських засобів противника: вісім буксованих гармат Д-30 та одну самохідну установку 2С3 "Акація".

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти намагаються створити «зону контролю» вздовж кордону України.