Війна

Окупанти намагаються створити «зону контролю» вздовж кордону України

Російські окупаційні війська намагаються створити зону контролю вздовж кордону у Харківській та Сумській областях. Йдеться про спроби заглибитися на 5 і більше кілометрів від державного кордону, повідомив речник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. Для цього противник випробує оборону вздовж усього прикордонного периметра, атакуючи прикордонні населені пункти.

Зокрема, на Сумщині російським військам вдалося просунутися в районі населеного пункту Грабовське — приблизно на один кілометр від кордону. Аналогічні спроби фіксуються й у Харківській області, зокрема поблизу Сотницького Козачка.

Водночас Трегубов зазначив, що протягом 2025 року ворогу вдалося зайти вглиб території України лише на Великоприлуцькому напрямку.

Як повідомляло раніше ForUa, на фронті точаться бої за метри.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

