Фронт під наглядом: Україна наростила супутникову розвідку

Міністерство оборони України уклало нову угоду з фінською компанією ICEYE, яка значно розширює доступ Сил оборони до супутникових знімків.

Згідно з домовленостями, Україна отримала постійний доступ до даних найбільшого у світі угруповання SAR-супутників. Це дозволить військовим швидше та точніше ухвалювати рішення, незалежно від погодних умов і часу доби, повідомляє Мілітарний.

Завдяки розширеному доступу до даних ICEYE Сили оборони зможуть оперативно відстежувати зміни на місцевості та переміщення російських військ фактично в режимі реального часу.

Засновник ICEYE Рафал Млоджевський зазначив, що нова угода дозволяє отримувати до 20–24 супутникових знімків одного об’єкта на добу, забезпечуючи безперервний моніторинг ситуації на полі бою.

