﻿
Головне

Фронт під наглядом: Україна наростила супутникову розвідку

Фронт під наглядом: Україна наростила супутникову розвідку

Міністерство оборони України уклало нову угоду з фінською компанією ICEYE, яка значно розширює доступ Сил оборони до супутникових знімків.

Згідно з домовленостями, Україна отримала постійний доступ до даних найбільшого у світі угруповання SAR-супутників. Це дозволить військовим швидше та точніше ухвалювати рішення, незалежно від погодних умов і часу доби, повідомляє Мілітарний.

Завдяки розширеному доступу до даних ICEYE Сили оборони зможуть оперативно відстежувати зміни на місцевості та переміщення російських військ фактично в режимі реального часу.

Засновник ICEYE Рафал Млоджевський зазначив, що нова угода дозволяє отримувати до 20–24 супутникових знімків одного об’єкта на добу, забезпечуючи безперервний моніторинг ситуації на полі бою.

Як повідомляло раніше ForUa, з чого складатимуться гарантії безпеки України.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

розвідданісупутникові знимкиполе боюSAR-супутники
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський у Давосі зустрінеться з Трампом перед переговорами делегації США з Путіним, - ЗМІ
Полiтика 21.01.2026 19:42:45
Зеленський у Давосі зустрінеться з Трампом перед переговорами делегації США з Путіним, - ЗМІ
Читати
Україна та Румунія узгодили нову дорогу до кордону «Порубне – Сірет»
Економіка 21.01.2026 19:01:52
Україна та Румунія узгодили нову дорогу до кордону «Порубне – Сірет»
Читати
Путін отримав мирний план України, але Кремль незадоволений його змістом
Полiтика 21.01.2026 18:50:50
Путін отримав мирний план України, але Кремль незадоволений його змістом
Читати

Популярнi статтi