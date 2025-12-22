Зеленський розкрив, з чого складатимуться гарантії безпеки України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що базовий блок усіх документів для мирної угоди готовий. Вже є план із 20 пунктів, який не є ідеальним, але важлива його наявність. Крім нього, є домовленості про гарантії безпеки, повідомляє "Інформатор".

Це глава держави озвучив 22 грудня на брифінгу у Міністерстві закордонних справ. За його словами, вже є гарантії безпеки між нами, європейцями і США - це рамковий документ, а також існує окремий документ між Україною і США – двосторонні гарантії безпеки. Ось, який вміст цих документів:

Перша гарантія безпеки – Збройні сили України: 800 тисяч армія, на фінансування якої Києву потрібні гроші. Щоб були контракти, які вже обговорили, а також обговорювали з військовими на Ставці. На це фінансування потрібна додаткова підтримка партнерів. Україна забезпечуватиме армію однією сумою, і потрібні додаткові гроші.

Друга – членство у Євросоюзі. І тут багато характеристик цьому. Всі розуміють: тут передусім економічні гарантії безпеки, ринки. І військова складова, SAFE, інші програми, які відкриває членство у Європейському Союзі.

Третя гарантія безпеки – Коаліція охочих. "Ми проговоримо, що таке backstop, ми проговоримо, які деталі можуть бути. Це ППО, авіація, розвідка тощо. Це сили, які повинні забезпечити Україні безпеку в небі, на землі, на морі. У коаліцію будуть входити 30 країн. Ключові країни, які будуть давати присутність у тих напрямках. А є які будуть давати безпеку щодо енергетики, фінансів, допомоги, укриттів – країни, які є нейтральні згідно з їхніми внутрішніми суверенними конституціями".

"Гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Головні гарантії безпеки, які будуть юридично зобов’язувальними, проголосовані, підтримані в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Це те, в чому була велика різниця Будапештського меморандуму, Мінських угод або тих чи інших ще положень. Обговорюємо, на скільки років вони можуть бути, з можливістю пролонгації цих гарантій безпеки в такому ж форматі, як вони приймаються. Окрім цього, ще пакет стримування, тобто що буде мати велика армія – 800 тисяч – на озброєнні, армія України що буде мати", - пояснив Зеленський.

Він розповів, що українська команда вже повертається додому після переговорів з американцями, які продовжують нараз перемовини з делегацією Росії. Москва отримала всю інформацію від Києва і тепер ми очікуємо на фідбек.

За словами президента, на сьогодні всі документи виглядають достойно. Також він розкрив, що триває напрацювання першого драфту договору про відновлення України - економічна стратегія.

"Базовий блок усіх документів готовий. Базовий. Є деякі речі, на які ми не готові. Є речі – впевнений, – на які не готові "русскіє". Американці зараз залишилися на перемовини з представниками Росії. Вони будуть розмовляти, і потім ми отримаємо від них фідбек. Від нас вони всю інформацію отримали", - підсумував глава держави.

ForUA нагадує, 19–21 грудня у Маямі відбулися зустрічі делегацій України та США. Секретар РНБО Рустем Умєров назвав переговори з США та європейськими партнерами продуктивними й конструктивними. Сторони зосередилися на безпекових гарантіях, мирному плані та економічному відновленні України.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф після зустрічі в Маямі заявив, що Росія зберігає "повну відданість" досягненню миру в Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна під час переговорів мають бути готові до компромісів, інакше зупинити війну не вийде. За його словами, кінець війни неминуче означає, що обидві сторони мають "чимось поступитися", а Сполучені Штати наразі намагаються зрозуміти, "на що готові піти обидві сторони".