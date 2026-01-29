﻿
Україна позбавляється залежності від американської розвідки

Україна протягом кількох місяців може значно скоротити свою залежність від розвідувальної інформації США, і в цьому процесі допомогу може надати Європа. Після повернення Дональда Трампа до Білого дому підтримка України залишалася одним із пріоритетів європейських лідерів. Навіть ціною американських мит на товари з ЄС улітку 2025 року, Європа прагнула гарантувати безпеку Києва, повідомляє Financial Times.

Джерела видання зазначають, що у випадку відходу США це могло б стати серйозним ударом для виснаженої армії України та спонукати Кремль до максималістських цілей — підпорядкування країни.

Проте нинішні наслідки відсутності США виглядають менш критичними, ніж рік тому, коли адміністрація Трампа тимчасово призупинила обмін розвідувальною інформацією та постачання озброєння. За словами українських та європейських чиновників, у той період інші союзники активно підключилися, використовуючи власні ресурси. Зокрема, у січні 2026 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція тепер надає Україні дві третини розвідувальної інформації. «Залежність України від американської розвідки може бути значно знижена протягом кількох місяців», — зазначив західний чиновник.

Як повідомляло раніше ForUa, ЄС запустив власну супутникову мережу.

 

 

 

 

 

 

