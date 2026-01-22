Епідемія залежностей: війна перетворює звички на неконтрольовану хворобу

Повномасштабна війна, хронічний стрес і пережиті втрати можуть не лише пришвидшувати розвиток залежностей, а й змінювати їхню структуру, зокрема посилювати алкогольну та ігрову залежність. Залежність — це не лише про алкоголь чи наркотики, а про складний психічний розлад, який поступово охоплює майже всі сфери життя людини, розповів психолог, когнітивно-поведінковий терапевт Вадим Мельник.

За його словами, у суспільстві залежність часто зводять виключно до факту вживання алкоголю або наркотиків, хоча насправді це значно глибше явище.

«Залежність — це не просто вживання. Це специфічний психічний розлад, який впливає майже на всі аспекти життя людини», — наголошує фахівець.

Психолог зазначає, що з початком війни, а особливо після повномасштабного вторгнення, в Україні справді зросло зловживання алкоголем. Водночас він підкреслює: не кожне вживання на тлі стресу автоматично означає формування залежності.

Ключовим чинником, за словами Мельника, є не стільки частота, скільки рівень усвідомленості та здатність контролювати свою поведінку. «Важливо не лише, як часто людина вживає алкоголь, а наскільки вона робить це свідомо і чи здатна загалом контролювати цей процес», — пояснює він.

Водночас регулярність уже є тривожним сигналом. Якщо вживання алкоголю відбувається щотижня, це, за словами психолога, варто розглядати як підвищений ризик.

Особливу небезпеку становлять кризові умови, коли алкоголь або інші залежні поведінки стають способом емоційного виживання. «У нинішніх умовах залежність може формуватися значно швидше, адже алкоголь стає не просто звичкою, а інструментом подолання важких емоцій», — зазначає Мельник.

Окремо психолог звертає увагу на зростання кількості звернень щодо ігрової залежності. Це явище він пов’язує з економічними труднощами та ілюзією швидкого виходу з фінансової кризи. В умовах невизначеності ідея легкого виграшу стає особливо привабливою, але водночас надзвичайно небезпечною.

Мельник також підтверджує, що випадки ігрової залежності фіксують і серед військових, хоча причини її виникнення можуть бути різними.

Говорячи про найпоширеніші типи залежностей сьогодні, психолог зазначає: алкогольна та ігрова залежності нині перебувають приблизно на одному рівні, а вже за ними йде наркотична.

