Медики з'ясували, як сон допізна впливає на психіку

Багато батьків звикли вважати «сонне» дозвілля підлітків у суботу та неділю ознакою ліні. Проте нове дослідження вчених з Університету Орегону та Медичного університету Апстейт (Нью-Йорк) доводить: додаткові години відпочинку на вихідних критично важливі для психічного здоров'я молоді.

Результати роботи, опубліковані в Journal of Affective Disorders, проливають світло на те, як режим сну впливає на розвиток депресивних симптомів у віці від 16 до 24 років.

Що з'ясували науковці?

Дослідники проаналізували дані понад 1000 учасників Національного опитування щодо здоров'я та харчування (NHANES). Вони порівняли тривалість сну в будні та вихідні дні, а також рівень психічного благополуччя респондентів.

Ключові цифри та факти:

Мінус 41% симптомів: Підлітки та молоді люди, які «надолужували» сон у вихідні, повідомляли про значно меншу кількість ознак депресії порівняно з тими, хто не змінював режим.

Природний зсув: Під час статевого дозрівання біологічний годинник зміщується — підлітки зазвичай готові засинати близько 23:00 і прокидатися о 8:00.

Шкільний конфлікт: Оскільки навчання часто починається дуже рано, більшість молодих людей хронічно не висипаються протягом робочого тижня.

Практична користь замість ідеальних порад

Традиційно лікарі рекомендують підліткам спати по 8–10 годин щодня в один і той самий час. Проте автори дослідження визнають: у реальному світі такий графік часто є нездійсненним.

«Для багатьох підлітків суворий режим просто непрактичний. Якщо вони не висипаються протягом тижня, їм варто надолужити згаяне на вихідних. Це забезпечує певний захист для психіки», — зазначає співавтор дослідження Джейсон Т. Карбоне.

Найкраща стратегія

Попри захисний ефект «відсипання» на вихідних, вчені наголошують: найнижчий ризик розвитку депресії спостерігається у тих, хто все ж таки має змогу підтримувати здорову тривалість сну протягом усього тижня.

Отже, хоча довгий сон у неділю не є ідеальним виходом, для сучасного підлітка він є ефективним механізмом компенсації стресу та запобігання психічним розладам.