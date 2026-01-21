Трамп у Давосі: Путін хоче миру, а Європа рухається в неправильному напрямку

Президент США Дональд Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де вкотре розповів про власні здобутки на посаді та розкритикував політику Європи.

Виходячи на сцену під оплески, він звернувся до бізнес-лідерів, друзів і «кількох ворогів», почавши промову з переліку своїх успіхів: зменшення міграції, контроль інфляції та покращення економічних показників США. За його словами, критики помилялися, прогнозуючи глобальну рецесію через його політику.

Трамп назвав США «економічним двигуном» світу, а Європу розкритикував за імміграційну та економічну політику: «Я люблю Європу, але вона рухається не в правильному напрямку».

Щодо Гренландії Трамп повторив, що поважає народ острова та Данії, але лише США можуть його захистити. Він наголосив, що США «воювали за Данію під час Другої світової війни», і підкреслив, що пропозиція щодо купівлі Гренландії лишається на столі: «Ви можете сказати “так”, і ми будемо вдячні. Можете сказати “ні”, і ми запам’ятаємо», – при цьому виключив застосування сили.

Американський президент також згадав війну в Україні, яку він «успадкував», поскаржившись на витрати попередньої адміністрації та заявивши, що російський лідер Владімір Путін хоче миру. Трамп наголосив, що на війні гинуть десятки тисяч людей, і США «просто хочуть зупинити це». Він висловив надію на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, хоча Київ вирішив не відправляти його на форум до досягнення реальних результатів для України.