Путін отримав мирний план України, але Кремль незадоволений його змістом

На початку січня кремлівський лідер Владімір Путін неофіційно отримав проєкт мирного плану, узгоджений Україною та європейськими партнерами, повідомляє Bloomberg. Документи передав його помічник Кіріл Дмітрієв, що дало Кремлю час підготувати власні коментарі та пропозиції до переговорів із США.

У Кремлі отримання плану називають важливим “кроком уперед”, водночас низка ключових питань або взагалі відсутні у документі, або викладені так, що Москва їх вважає незадовільними. Це свідчить, що Росія не збирається приймати пропозиції без змін.

За інформацією джерел Bloomberg, участь Джареда Кушнера в процесі оцінюють як допомогу у формуванні структури переговорів, але Кремль фактично контролює темп і формат діалогу.

Сьогодні, 21 січня, стало відомо, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з Путіним уже завтра. За словами Віткоффа, ініціатива проведення зустрічі виходила від російської сторони, що підкреслює прагнення Кремля диктувати умови.

Минулого тижня прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков підтвердив зацікавленість РФ у новому візиті спецпосланців США, а Віткофф зазначив, що після зустрічі Коаліції охочих у Франції досягнуто значного прогресу у врегулюванні війни, проте реальна реалізація плану ще під питанням.