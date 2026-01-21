﻿
Суспiльство

Блокування автошляху до пункту пропуску "Довгобичув - Угринів": 23 січня польські фермери виходять на страйк

За інформацією польської сторони у четвер, 23 січня, польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів". Про це повідомляє Державна митна служба України.

Так очікують, що блокування автошляху, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом.

Загалом сільгоспвиробники сусідньої країни анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня, 23 січня.

Митниця закликає зважати на обставини і для перетину кордону обирати альтернативні пункти пропуску.

ForUA нагадує, востаннє польські фермери перекривали рух перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" у вересні 2025 року.

Фото: Пункт пропуску "Долгобичув – Угринів" / ДПСУ

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ПольщаДПСУфермеристрайкблокування автошляху
