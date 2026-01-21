Республіканці в Конгресі готують опір планам Трампа щодо Гренландії

Дедалі агресивніша кампанія президента США Дональда Трампа, спрямована на встановлення контролю над Гренландією, спровокувала хвилю критики серед законодавців-республіканців. Як повідомляє Financial Times, це створює передумови для того, щоб Конгрес вперше серйозно спробував обмежити територіальні амбіції Білого дому.

Загроза імпічменту та військові повноваження

Ситуація загострилася настільки, що окремі представники Республіканської партії почали говорити про радикальні заходи. Один із законодавців на умовах анонімності заявив: якщо Трамп наважиться використати військову силу проти території Данії (союзника по НАТО), це стане злочином, що тягне за собою імпічмент і неминучий кінець його президентства.

Наразі в Конгресі готують резолюцію про військові повноваження. Документ має на меті заборонити розгортання військ у Гренландії без прямого схвалення законодавців. Сенатор-республіканець Том Тілліс припустив, що ініціатива може зібрати понад дві третини голосів у Сенаті, що дозволить подолати президентське вето.

Розкол всередині партії

Попри те, що республіканці контролюють обидві палати, «хор критиків» у питанні Гренландії став першим масштабним сигналом внутрішнього опору.

Сенатор Том Тілліс на форумі в Давосі розкритикував «погані поради», які отримує президент, і попередив, що будь-яка «кінетична дія» спровокує негайну відповідь Сенату.

Сенатор Ренд Пол підтвердив відсутність підтримки військового вторгнення навіть серед найбільш радикальних членів фракції.

Сенаторка Ліза Мурковскі наголосила, що Гренландію слід розглядати як союзника, а не як «актив». Разом із демократами вона вже подала законопроєкт, що забороняє анексію територій країн НАТО.

Конгресмен Дон Бейкон назвав підхід Трампа «повним блазнівством» та закликав партію бути твердою у відстоюванні моральних принципів.

Мита як інструмент тиску

Окрім військової загрози, Трамп використовує економічний шантаж, погрожуючи європейським союзникам 10-відсотковими митами за відмову підтримати його плани. У відповідь на це демократи, зокрема сенатор Пітер Велч, готують резолюцію, яка заборонить використання торговельних бар’єрів як засобу покарання партнерів по Альянсу.

Реакція прихильників та суспільства

На фоні критики спікер Палати представників Майк Джонсон під час візиту до Лондона спробував пом’якшити ситуацію. Хоча він прямо не згадав Гренландію, Джонсон закликав європейських лідерів «прийняти бачення Трампа», наголошуючи на загрозах з боку Китаю та Росії в Арктиці.

Проте цифри свідчать проти планів президента: згідно з опитуванням CNN, лише 25% американців підтримують ідею контролю над Гренландією. Серед самих республіканців прихильники та опоненти цієї ідеї розділилися порівну.