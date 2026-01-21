Археологічна сенсація в Італії: в Фанo знайшли втрачену базиліку Вітрувія

В італійському місті Фано під час профілактичних археологічних розкопок на площі Андреа Коста зробили відкриття, на яке дослідники чекали понад 500 років. Археологи виявили залишки монументальної споруди I століття до н.е., яка за всіма ознаками є легендарною базилікою, спроектованою Марком Вітрувієм Полліоном — найвпливовішим архітектором в історії Заходу.

Це відкриття є унікальним, оскільки базиліка у Фано — єдина будівля, про авторство якої Вітрувій особисто заявив у своєму фундаментальному трактаті «Про архітектуру» (De Architectura). Хоча у 2023 році в місті вже знаходили античну громадську будівлю, саме ці нові залишки ідеально відповідають детальному технічному опису майстра.

«Лакмусовий папірець» для експертів

Точність, з якою руїни збігаються з текстом Вітрувія, вразила наукову спільноту. Архітектор описував будівлю з прямокутним планом та особливою сіткою колон: вісім по довгій стороні та чотири по короткій. При цьому дві середні колони з боку форуму мали бути відсутні, щоб не закривати вид на храм Августа.

Вирішальним доказом став пошук «п'ятої кутової колони». Використовуючи геометричні проєкції з трактату, археологи провели цілеспрямоване обстеження на площі Аведуті й знайшли колону саме там, де її запланував Вітрувій. Знайдені елементи вражають своїми масштабами:

Діаметр колон: близько 1,5 метра (5 футів).

Загальна висота: наближалася до 4,5 метра (15 футів) для знайдених фрагментів, хоча Вітрувій згадував про 50-футові колони нерозривної висоти для всієї конструкції.

Деталі: виявлено периметральну стіну зі збереженою штукатуркою та підготовчі шари підлоги римської епохи.

Місто богині Фортуни та спадщина Цезаря

Місто Фано (античне Fanum Fortunae) посідало стратегічне місце в історії Риму. Засноване біля храму богині Фортуни, воно розквітло завдяки Фламінієвій дорозі, що з'єднувала Рим з Адріатикою. Саме тут Юлій Цезар розміщував свої легіони після перетину Рубікону, а пізніше імператор Август перетворив місто на важливу колонію ветеранів.

Вітрувій, який раніше служив військовим інженером у Цезаря, збудував цю базиліку приблизно у 19 році до н.е. Він пишався цим проектом, зазначаючи, що завдяки інноваційним рішенням (відмові від другого ярусу колон) будівля виглядала велично, але коштувала дешевше.

Майбутнє знахідки

З моменту повторного відкриття праць Вітрувія у XV столітті, такі генії як Рафаель та Андреа Палладіо намагалися реконструювати вигляд базиліки у Фано за описами. Тепер, коли її нарешті знайдено, перед міською владою стоїть складне завдання.

Необхідно знайти значне фінансування для продовження розкопок та захисту тендітних руїн від негоди, водночас не паралізуючи життя на центральній площі сучасного міста. Фахівці сподіваються, що подальші дослідження розкриють ще більше таємниць будівлі, яка змінила уявлення світу про класичну архітектуру.