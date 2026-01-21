﻿
Столиця

Трагедія в енергомережах Києва: двоє працівників померли від перевтоми, у багатьох — обмороження

У Києві зафіксовано смертельні випадки серед працівників аварійних бригад, що займаються відновленням критичної інфраструктури. За словами народного депутата Олексія Кучеренка, двоє слюсарів померли через надмірне фізичне та психоемоційне виснаження.

Критичні умови праці

Згідно з повідомленням нардепа, ситуація в енергетичному секторі столиці досягла межі людських можливостей. Спеціалісти змушені працювати у надважких умовах:

  • Тривалість змін: Працівники перебувають на об’єктах по 2–3 доби без відпочинку та сну.

  • Стан здоров’я: Окрім летальних випадків, у багатьох членів аварійних бригад діагностовано обмороження кінцівок.

  • Виснаження: Фіксується масове психофізичне виснаження персоналу, що ставить під загрозу не лише здоров’я людей, а й подальшу стабільність ремонтних робіт.

Реакція та наслідки

Олексій Кучеренко наголошує, що причиною трагедії стало колосальне навантаження на енергосистему та гострий дефіцит кваліфікованих кадрів. Постійні аварійні виклики та необхідність працювати на відкритому повітрі при низьких температурах призводять до критичного зношення людського ресурсу.

Наразі очікується офіційний коментар від профільних служб міста та енергетичних компаній щодо забезпечення належних умов праці для ремонтних бригад у період енергетичної кризи.

 Автор: Галина Роюк

