У 2025 році темпи набору контрактників для військової служби в Росії значно зменшилися. Зокрема, у великих містах, таких як Москва, кількість рекрутів скоротилася приблизно на чверть порівняно з попереднім роком, повідомляють РосЗМІ

Незважаючи на спрощення медичних вимог для кандидатів, бажаючих підписати контракт стає менше. Більшість нових рекрутів мають слабку мотивацію та не повністю усвідомлюють характер служби, серед них багато людей, які втратили роботу або мають соціальні й психологічні проблеми.

Серед охочих збільшується частка людей старшого віку — від 45 до 55 років і більше, які обирають службу через матеріальні труднощі або відсутність інших можливостей. Медичні вимоги значно знизилися: служба тепер доступна навіть для людей із деякими хронічними хворобами та психіатричними діагнозами.

За даними ЗМІ, через Москву у 2025 році на війну відправили 24 469 осіб — на чверть менше, ніж за рік раніше. Наприкінці літа 2024 року після виплати у розмірі 1,9 млн рублів потік рекрутів зріс, але вже у листопаді показники повернулися приблизно до середніх значень — близько 2 600 осіб на місяць. Взимку 2025 року спостерігався особливо помітний спад.

У грудні в Москві контракти уклали лише 879 осіб — найнижчий показник за весь час війни. Експерти пов’язують це зі значною втомою населення від конфлікту та тим, що більшість охочих уже вирушили на фронт.

За даними ЗМІ, недобір контрактників зафіксували по всій країні, а показники значно нижчі за ті, які раніше озвучували Путін та Медведєв.

Як повідомляло раніше ForUa, Кремль знову переніс строки «перемоги».