Дефіцит 300 млн та 200 тисяч у СЗЧ: Федоров окреслив стан Міноборони після призначення

Верховна Рада України підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів. Під час виступу в парламенті новий очільник оборонного відомства окреслив критичний стан справ та представив стратегію реформування міністерства.

Вихідні дані та виклики

Михайло Федоров відверто заявив про складну ситуацію, яку він приймає під свій контроль:

Фінансовий розрив: дефіцит бюджету відомства становить -300 млн грн.

Мобілізаційні питання: 2 млн українців перебувають у розшуку, а 200 тисяч осіб — у СЗЧ (самовільне залишення частини).

«Потрібно вирішити ці проблеми, щоб рухатися далі. Моя мета — змінити систему та прибрати радянські підходи», — наголосив Федоров.

Ключові напрямки реформи

Новопризначений міністр представив детальний план модернізації оборонного сектора, де фундаментом має стати антикорупція та цифровізація.

1. Прощання з «паперовою» армією:

Ліквідація надмірної бюрократії та збоїв у забезпеченні фронту.

Викорінення брехні у звітах та повний аудит ресурсів.

2. Технологічна перевага та ІТ:

Впровадження ШІ для прогнозування та нейтралізації ворожих атак (Україна має стати першою у світі в цьому напрямку).

Забезпечення кожної бригади базовим рівнем дронів.

Розробка власної системи ППО та артилерійських пострілів із лазерним наведенням.

3. Робота з особовим складом:

Реформа ТЦК: проведення глибокого аудиту та модернізація процесів.

Кар’єрний ліфт: створення системи, де ефективні командири (від взводу до корпусу) отримують заслужене просування.

Підготовка та соцпакет: зміна системи навчання військових та пошук ресурсів для підвищення виплат і соціального захисту.

4. Міжнародна співпраця:

Активізація роботи щодо збільшення обсягів міжнародної військової допомоги.

Кадрова політика

Михайло Федоров підкреслив, що його підхід до управління буде жорстким та орієнтованим на результат. Ті посадовці, які не зможуть адаптуватися до нових вимог або не впораються з поставленими завданнями, будуть змушені залишити систему.