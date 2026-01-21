﻿
Суспiльство

Погода 21 січня: без опадів, від 10° морозу до 2° тепла

Погода 21 січня: без опадів, від 10° морозу до 2° тепла

Сьогодні в Україні погоду ще визначатиме область високого тиску, проте він буде нижчим за попередні дні через інтенсивне падіння атмосферного тиску. На висотах надходитиме тепліша повітряна маса, однак біля земної поверхні мороз знижуватиметься повільно, що залежатиме від хмарності.

Прогнозується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. У південно-західній частині країни - можливий туман. Вітер південно-західний та південний, 3-8 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря у західних, північних та Вінницькій областях становитиме 5-10° морозу. На решті території - 2-7° морозу, на півдні та Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів, подекуди ожеледиця на дорогах. Температура повітря 5-7° морозу; на Київщині - 5-10° морозу.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиморозснігпогода в Україніпогода в Києвіпогода 21 січня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Чисельність Бундесверу зросла до максимуму за 12 років
Свiт 20.01.2026 16:46:27
Чисельність Бундесверу зросла до максимуму за 12 років
Читати
МАГАТЕ зафіксувало удар рашистів: ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання
Надзвичайні події 20.01.2026 16:28:45
МАГАТЕ зафіксувало удар рашистів: ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання
Читати
Ніхто не порушував питання відправки українських військ до Гренландії, але для Зеленського є привід нагадати про НАТО
Полiтика 20.01.2026 16:03:16
Ніхто не порушував питання відправки українських військ до Гренландії, але для Зеленського є привід нагадати про НАТО
Читати

Популярнi статтi