Погода 21 січня: без опадів, від 10° морозу до 2° тепла

Сьогодні в Україні погоду ще визначатиме область високого тиску, проте він буде нижчим за попередні дні через інтенсивне падіння атмосферного тиску. На висотах надходитиме тепліша повітряна маса, однак біля земної поверхні мороз знижуватиметься повільно, що залежатиме від хмарності.

Прогнозується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. У південно-західній частині країни - можливий туман. Вітер південно-західний та південний, 3-8 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря у західних, північних та Вінницькій областях становитиме 5-10° морозу. На решті території - 2-7° морозу, на півдні та Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів, подекуди ожеледиця на дорогах. Температура повітря 5-7° морозу; на Київщині - 5-10° морозу.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики пророкують екстремальні морози.