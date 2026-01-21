Справжня кількість СЗЧ вдвічі перевищує офіційні дані - командир ЗСУ

Командир військової частини 17-го армійського корпусу, лейтенант ЗСУ Андрій Іванов із позивним «Прокурор» заявив, що кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) в українській армії може бути удвічі більшою за 200 тисяч, які нещодавно озвучив міністр оборони Іван Федоров.

За словами Іванова, офіційна цифра 200 тисяч відображає лише ті кримінальні правопорушення, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Водночас, між фактичним скоєнням самовільного залишення частини та внесенням даних до реєстру може пройти тривалий час.

«Не кожна довідка чи доповідь про ймовірний факт СЗЧ одразу перетворюється на справу з присвоєнням ЄРДР. Тому, на жаль, на мою думку, цифру в 200 тисяч можна множити на коефіцієнт, який по факту два, мабуть, з комою, мені так здається», — зазначив лейтенант. Він додав, що хотів би помилятися, але оцінює реальну кількість випадків саме так.

