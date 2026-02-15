Бійців, що повернулися з СЗЧ, в першу чергу відправляють у бойові частини, – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ розʼяснив, що батальйони резерву, куди прибувають військові із СЗЧ під час переведення, не враховують рекомендаційних листів від військових частин забезпечення й направляють таких військових до підрозділів пріоритетного комплектування. Водночас рекомендаційні листи від бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, як і раніше, приймаються і враховуються. Про це ГШ повідомили на запит hromadske.

«Загальна система комплектування ЗС України побудована так, що в насамперед доукомплектовуються військові частини бойового складу», — ідеться у відповіді.

Однак Генштаб ЗСУ не пояснив, які саме підрозділи наразі належать до цього переліку.

Раніше військові повідомляли hromadske, що стикнулися з проблемами, намагаючись перевестися через СЗЧ. Батальйони резерву у грудні 2025 року інформували бригади Сухопутних військ, що не враховуватимуть виписаних ними рекомендаційних листів і перенаправлятимуть бійців, які повернулися із СЗЧ, у штурмові підрозділи.

Своєю чергою Генштаб запевняє, що військові, які бажають повернутися з першого СЗЧ, як і раніше, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, якщо добровільно звертаються із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до своєї або іншої військової частини.

У разі закриття судом кримінального провадження й звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності, суд своєю ухвалою зобов’язує невідкладно поновити такого бійця на військовій службі та зобов’язує його чи її не пізніше як протягом 72 годин прибути до відповідної військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби.

Також Генштаб ЗСУ переконує, що спростив механізм переведення військовослужбовців та призначення після СЗЧ.