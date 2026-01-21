Мир настане не завтра, але є стриманий оптимізм — Буданов

Голова Офісу Президента Кирило Буданов висловив стриманий оптимізм щодо перспектив завершення війни Росії проти України. Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За словами Буданова, наразі робота над врегулюванням конфлікту триває, проте зарано говорити, що «мир настане завтра». «Я хочу сподіватися, що ми на шляху до кардинального вирішення війни. Не можу сказати, що мир настане завтра. Якщо хтось так говорить — це точно неправда. Але для цього докладається багато зусиль. Ми рухаємося. Є стриманий оптимізм», — сказав глава ОП.

Водночас він підкреслив, що багато чого у мирному процесі залежить від Росії. Буданов також зазначив, що некоректно стверджувати, ніби Україна не бере участі у перемовинах. За його словами, це підтверджує робота української делегації з представниками США над мирною угодою, зокрема щодо гарантій безпеки та плану відновлення.

Очільник ОП додав, що Україні потрібен справедливий мир, який можна досягти за допомогою міжнародних партнерів, та закликав відкинути непорозуміння між союзниками.

Як повідомляло раніше ForUa, Буданов повідомив про початок переговорів України і США щодо миру.