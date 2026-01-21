﻿
Оборонні витрати України можуть сягнути $700 млрд

Утримання української армії протягом наступних 10 років може коштувати до 700 млрд доларів за умови продовження війни, заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. За його словами, така сума враховує збереження чисельності Збройних сил на нинішньому рівні та їхнє повне забезпечення військовим спорядженням у разі збереження агресивної поведінки Росії щодо України, Європи та світу.

Водночас міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев уточнив, що йдеться про позабюджетні оборонні витрати. За його словами, додатково з державного бюджету на ці потреби може знадобитися ще понад 500 млрд доларів.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський анонсував зміни у системі малої ППО та аудит постачання зброї.

 

 

 

 

 

