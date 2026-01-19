Зеленський анонсував зміни у системі малої ППО та аудит постачання зброї

Президент Володимир Зеленський повідомив про доповідь міністра оборони Михайла Федорова, яка відбулася 19 січня. За словами керівника держави, під час зустрічі було погоджено кадрові рішення, спрямовані на посилення обороноздатності України.

Зокрема, йдеться про погодження кандидатури нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої протиповітряної оборони.

Як зазначив президент, серед основних завдань нового заступника — трансформація використання перехоплювачів, підвищення ефективності роботи мобільних вогневих груп та інших підрозділів.

Крім того, за словами Зеленського, в Україні триває аудит постачання озброєння та необхідного обладнання у війська. Президент наголосив, що для кожної бойової бригади має бути гарантована визначена кількість дронів.

Третім напрямом роботи глава держави назвав подальшу розбудову системи технологічного контролю за полем бою та процесом знищення російських військ. За його словами, йдеться про запуск інструментів, які дозволять максимально оперативно аналізувати кожен удар противника та кожну бойову операцію Сил оборони.

Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони 14 січня. Після цього президент Зеленський окреслив основні пріоритети його роботи, серед яких — запровадження базового рівня забезпечення бойових бригад дронами та аудит фінансування оборонної сфери.