Готель на Місяці: Стартап із Каліфорнії відкрив бронювання поїздок із депозитом 1 млн доларів

Каліфорнійський стартап Galactic Resource Utilization Space (GRU) оголосив про запуск бронювання туристичних поїздок на Місяць і плани відкрити там готель до 2032 року. Компанія заявляє, що йдеться про першу постійну споруду за межами Землі. Щоб потрапити до числа перших відвідувачів, охочі мають внести депозит у розмірі мільйона доларів, повідомляє Space.

Сайт для бронювання GRU запустила в понеділок, 12 січня, одночасно оприлюднивши концепцію архітектури майбутнього місячного готелю. У компанії повідомили, що планують використовувати власну систему житлових модулів, а також автоматизовану технологію переробки місячного ґрунту на будівельні матеріали. Це, за задумом розробників, має дозволити вкластися в заявлені строки. Початок будівництва запланований на 2029 рік, однак реалізація проєкту залежить від отримання регуляторних дозволів.

Очікується, що першими клієнтами готелю стануть учасники попередніх комерційних космічних польотів, а також заможні пари, які шукають незвичайний формат подорожі або медового місяця. У GRU вважають, що розвиток туризму може стати ключовим чинником запуску місячної економіки та створення постійної людської присутності за межами Землі.

“Ми живемо в переломний момент, коли справді можемо стати міжпланетним видом ще за нашого життя”, – заявив засновник компанії Скайлер Чан. За його словами, у разі успіху проєкту “мільярди людських життів народжуватимуться на Місяці та Марсі й зможуть побачити красу місячного й марсіанського життя”.

За словами Чана, проєкт уже отримав фінансування від інвесторів, пов’язаних із компанією SpaceX, а також від Anduril – фірми, що займається розробкою автономних оборонних систем.

Окрім запуску бронювання, компанія оприлюднила аналітичний документ, у якому описала стратегію розширення людської присутності на Місяці. Вона передбачає поступовий перехід від елітного туристичного об’єкта до ширшого поселення.