Небезпечне катання: В італійських Альпах загинула рекордна кількість туристів та спортсменів

За минулий тиждень в італійських Альпах загинули 13 альпіністів, гірськолижників і туристів. Це рекордна кількість за такий період часу, повідомляє італійський Корпус гірських рятувальників.

Як заявив представник корпусу Федеріко Катанія, причиною подій стало поєднання одразу кількох несприятливих факторів. Серед них - рясні снігопади, сильний вітер і великі обсяги снігу на гірських схилах.

У таких умовах прохід одного лижника або природне навантаження від ваги снігу можуть бути достатніми для того, щоб спровокувати лавину.

Катанія також зазначив, що для спортсменів, які зараз змагаються в Італії на зимових Олімпійських іграх, небезпеки немає.

"У зонах, які перебувають під наглядом фахівців із гірськолижного спорту, немає жодної небезпеки. І, зокрема, немає жодної загрози для олімпійських об'єктів", - заявив представник корпусу. За його словами, ці зони постійно контролюються.