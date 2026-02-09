﻿
Свiт

Небезпечне катання: В італійських Альпах загинула рекордна кількість туристів та спортсменів

Небезпечне катання: В італійських Альпах загинула рекордна кількість туристів та спортсменів

За минулий тиждень в італійських Альпах загинули 13 альпіністів, гірськолижників і туристів. Це рекордна кількість за такий період часу, повідомляє італійський Корпус гірських рятувальників.

Як заявив представник корпусу Федеріко Катанія, причиною подій стало поєднання одразу кількох несприятливих факторів. Серед них - рясні снігопади, сильний вітер і великі обсяги снігу на гірських схилах.

У таких умовах прохід одного лижника або природне навантаження від ваги снігу можуть бути достатніми для того, щоб спровокувати лавину.

Катанія також зазначив, що для спортсменів, які зараз змагаються в Італії на зимових Олімпійських іграх, небезпеки немає.

"У зонах, які перебувають під наглядом фахівців із гірськолижного спорту, немає жодної небезпеки. І, зокрема, немає жодної загрози для олімпійських об'єктів", - заявив представник корпусу. За його словами, ці зони постійно контролюються.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

туризмІталіяальпінізмАльписнігова лавинанебезпека
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Єфремова не оголошено в розшук, матеріали його справи втрачені через окупацію
Суспiльство 09.02.2026 16:33:19
Єфремова не оголошено в розшук, матеріали його справи втрачені через окупацію
Читати
Криза в Favbet: як компанія Андрія Матюхи продовжує нелегальну діяльність під новим брендом Allwin
Суспiльство 09.02.2026 16:15:09
Криза в Favbet: як компанія Андрія Матюхи продовжує нелегальну діяльність під новим брендом Allwin
Читати
Варшава не вводитиме надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
Полiтика 09.02.2026 16:08:26
Варшава не вводитиме надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
Читати

Популярнi статтi