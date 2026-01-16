На фронті точаться бої за метри - ЗСУ

На Сумщині та Куп’янському напрямку українські війська вдалося загальмувати просування росіян. Бої тривають за окремі метри сірої зони, серйозних проривів противника немає, хоча він продовжує накопичувати сили.

За словами Дмитра Жмайла, директора Українського центру безпеки та співпраці:

Найважча ситуація на Покровсько-Мирноградському напрямку, де росіяни намагаються паралізувати українську логістику.

На південь від Вовчанська село Цегельне перейшло у сіру зону, тривають важкі бої.

Росіяни намагаються проникати в тил українських позицій, проте ЗСУ протидіють за допомогою бойових дронів та роботизованих комплексів.

На північ від Куп’янська противник збирає сили для повернення міста, але достатніх ресурсів для контрнаступу поки немає.

На Лиманському напрямку та у Часовому Яру противник намагався просунутися, проте лінія фронту стабілізувалася.

Жмайло підкреслив, що росіянам критично важливо наблизитися до українського поясу укріплень від Святогірська до Костянтинівки, щоб знищувати логістику, проте міцна оборона ЗСУ перешкоджає їм.

Ситуація на фронті залишається важкою та напруженою, противник концентрує вогонь на ключових ділянках, намагаючись відрізати українські сили від логістичних шляхів.

