﻿
Економіка

Гривня зміцнилася до долара, але рекордно просіла до євро

Гривня зміцнилася до долара, але рекордно просіла до євро

Національний банк України встановив офіційний курс долара на середу, 21 січня, на рівні 43,25 грн за долар. Таким чином гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з попереднім днем.

Водночас щодо євро національна валюта суттєво послабилася. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 50,72 грн за євро гривня втратила одразу 42 копійки. Це новий історичний максимум для євро в Україні. Попередній рекорд був зафіксований 13 січня — 50,52 грн.

На міжбанківському валютному ринку курс долара становив 43,25/43,30 грн, євро — 50,73/50,78 грн.

Як повідомляло раніше ForUa, долар рекордно подорожчав.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НБУкурс доларакурс євро
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Понад половина житлового фонду Києва без тепла, світла і води після обстрілів РФ
Столиця 20.01.2026 17:31:26
Понад половина житлового фонду Києва без тепла, світла і води після обстрілів РФ
Читати
Армія РФ скинула на Дружківку шість авіабомб, постраждали цивільні
Війна 20.01.2026 17:07:26
Армія РФ скинула на Дружківку шість авіабомб, постраждали цивільні
Читати
Чисельність Бундесверу зросла до максимуму за 12 років
Свiт 20.01.2026 16:46:27
Чисельність Бундесверу зросла до максимуму за 12 років
Читати

Популярнi статтi