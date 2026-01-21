Гривня зміцнилася до долара, але рекордно просіла до євро

Національний банк України встановив офіційний курс долара на середу, 21 січня, на рівні 43,25 грн за долар. Таким чином гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з попереднім днем.

Водночас щодо євро національна валюта суттєво послабилася. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 50,72 грн за євро — гривня втратила одразу 42 копійки. Це новий історичний максимум для євро в Україні. Попередній рекорд був зафіксований 13 січня — 50,52 грн.

На міжбанківському валютному ринку курс долара становив 43,25/43,30 грн, євро — 50,73/50,78 грн.

Як повідомляло раніше ForUa, долар рекордно подорожчав.