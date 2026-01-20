﻿
Суспiльство

В Україну має прибути енергетичне обладнання від Азербайджану, Словаччини та Чехії, – Свириденко

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що партнери надішлють вантажі з генераторами, трансформаторами, кабелями, а також з медичним обладнанням та іншою гуманітарною допомогою найближчим часом. Про це йдеться у дописі очільниці уряду. 

Вона зазначила, що в Україну має прибути енергетичне обладнання від Азербайджану, Словаччини та Чехії.

Також 25 млн євро до Фонду підтримки енергетики України надійдуть наступного тижня від Ірландії.

Вона висловила вдячність всім партнерам за постійну підтримку і надану допомогу.

"Внески до Фонду підтримки енергетики України та резервне енергетичне обладнання. Усе спрямовується на відновлення тепла і світла в оселях наших людей і відновлення енергетичних обʼєктів після надскладних ворожих обстрілів", — йдеться у повідомленні.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

урядЮлія Свириденкокритична інфраструктураенергетична кризадопомога партнерів
Популярнi статтi