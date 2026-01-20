Рютте запропонував Трампу альтернативну угоду щодо Гренландії замість анексії, – CNN

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте запропонував президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу альтернативну угоду щодо Гренландії замість анексії. Про це повідомляє CNN, посилаючись на обізнане джерело.

Журналісти пишуть, що Рютте негласно виступив з ініціативою укласти нову угоду стосовно Гренландії між США та Данією.

Вона може містити перегляд діючого з 1951 року договору про захист острова та надання гарантій з обмеження китайських інвестицій в його економіку. Очікується, що це зніме напруженість та допоможе уникнути відкритого конфлікту між союзниками.

Перед цим європейські країни надіслали війська в Гренландію, а Трамп оголосив про запровадження 10% тарифів. Ситуацію хотіли владнати із президентом США британський прем’єр Кір Стармер, прем’єр Італії Джоржія Мелоні та Генсек НАТО, який також закликав Данію утриматися від надсилання додаткових військових контингентів.

Угода 1951 року, за яку виступає Рютте, передбачає спільну оборону Гренландії та дозволяє США розміщувати на острові свої військові бази. Нині на острові розміщена американська авіакосмічна база Туле, де з контингентом із понад 600 осіб.

Трамп заявив, що домовився з Рютте про зустріч усіх сторін щодо Гренландії в рамках економічного форуму в Давосі.

Данія направила понад 100 бойових солдатів до Гренландії для участі у військових навчаннях НАТО "Арктична витривалість" на тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо намірів придбати цю автономну територію. Розгортання сил відбувається в столиці Нууку та місті Кангерлуссуак у відповідь на загрози Вашингтона взяти острів під свій контроль.

Як повідомляв ForUA, на тлі цього у Financial Times писали, що лідери ЄС та їхні делегації, які цього тижня зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом і представниками американської адміністрації на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, готуються зосередити увагу не на Україні, а на питанні Гренландії та нових американських тарифах.