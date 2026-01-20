Трамп розкритикував Британію за передачу островів Чагос і знову згадав Гренландію

Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення Великої Британії передати Маврикію архіпелаг Чагос в Індійському океані, на одному з островів якого розташована спільна британсько-американська військова база Дієго-Гарсія. Свою позицію він виклав у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що Лондон нібито безпідставно відмовляється від контролю над територією, яка має критичне значення для національної безпеки США. За його словами, цей крок є проявом слабкости, яку, на його думку, неодмінно помітили Китай і Росія.

Американський президент стверджує, що ці країни «визнають лише силу», і додав, що за його керівництва Сполучені Штати за короткий час «здобули повагу, як ніколи раніше».

У своїй заяві Трамп також пов’язав ситуацію навколо Чагосу з темою Гренландії, назвавши відмову Британії від контролю над островами «ще однією з причин національної безпеки», через яку, за його словами, Гренландію слід «придбати». Він закликав Данію та європейських союзників «вчинити правильно».

22 травня 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив підписання угоди з урядом Маврикію про передачу контролю над островами Чагос. Документ стосується й військової бази Дієго-Гарсія — стратегічного об’єкта, який Британія спільно використовує зі США. Згідно з домовленістю, база залишатиметься в користуванні Лондона на правах оренди, але вже від імені уряду Маврикію.

Стармер пояснив, що повні мотиви цього рішення мають «високосекретний» характер. За його словами, Британія погодилася на угоду, аби уникнути судового позову з боку Маврикію в міжнародних інстанціях, який Лондон, імовірно, програв би з фінансовими наслідками.

Перед підписанням документа Високий суд тимчасово заборонив укладення угоди, однак згодом суддя скасував обмеження, дозволивши її підписати. Раніше того ж дня Дональд Трамп публічно підтримав досягнуті домовленості між Великою Британією та Маврикієм.