Понад половина житлового фонду Києва без тепла, світла і води після обстрілів РФ

У Києві після чергових російських обстрілів понад половина житлового фонду залишається без опалення, електропостачання та води. Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

За словами Кличка, найскладніша ситуація з теплопостачанням і водою зберігається на лівому березі столиці та у Печерському районі. Він зазначив, що через пошкодження енергетичної інфраструктури НЕК «Укренерго» запровадило в Києві аварійні відключення електроенергії.

Комунальні служби й енергетики працюють над ліквідацією наслідків атак і відновленням пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури.

Водночас очільник Yasno Сергій Коваленко повідомив, що в столиці тривають екстрені відключення світла без застосування графіків. За його словами, після обстрілу додатково без електропостачання залишилися 173 тисячі споживачів.

«Без опалення наразі близько половини житлового фонду міста. Також фіксуються перебої з водопостачанням на лівому березі», – зазначив Коваленко.

Він закликав мешканців столиці після відновлення електропостачання не вмикати одночасно всі електроприлади, щоб уникнути нових аварій і затримок у ремонті мереж.

Російські війська в ніч на 20 січня здійснили масовану атаку по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ застосувала ракету «Циркон», 18 балістичних і 15 крилатих ракет, а також 339 ударних безпілотників, більшість із яких — типу Shahed. Основний удар припав на Київську область.

У столиці внаслідок атаки постраждала людина, зафіксовано масштабні перебої зі світлом, теплом і водою. За інформацією міської влади, без теплопостачання залишилися понад 5,6 тисячі багатоповерхівок, значна частина з яких лише нещодавно підключили після попереднього обстрілу 9 січня.

Українська влада та міжнародні організації кваліфікують системні удари РФ по енергетичній і цивільній інфраструктурі як воєнні злочини.