Трамп вирушає до Давосу з наміром посилити глобальний тиск - Axios

Президент США Дональд Трамп у сьогодні вирушить на Всесвітній економічний форум у Давосі, відчуваючи значно більшу впевненість у власній здатності впливати на світові події та готовність жорстко тиснути на будь-кого, хто стає на його шляху. Про це повідомляє Axios.

За даними видання, останні тижні показали нову фазу політичної поведінки Трампа: він більше не обмежується домінуванням у внутрішній американській політиці чи інформаційному просторі, а відкрито прагне нав’язувати свою волю на глобальному рівні.

Очікується, що у Давосі Трамп просуватиме жорстку лінію щодо ключових міжнародних питань — від торговельних тарифів і безпеки до територіальних та геополітичних тем, включно з Гренландією. Axios зазначає, що президент США дедалі частіше використовує риторику залякування, ультиматумів і публічної конфронтації як інструмент зовнішньої політики.

Чому це важливо:

Поїздка Трампа до Давосу може стати сигналом для світових еліт, що США за його керівництва готові діяти не лише як учасник міжнародних процесів, а як сила, що прагне диктувати правила гри. Це створює нові ризики для глобальної стабільності — і водночас змушує союзників та опонентів готуватися до ще більш непередбачуваної американської політики.