Трамп запросив Зеленського до «Ради миру»: деталі

Президент США Дональд Трамп запропонував Володимиру Зеленському долучитися до новоствореної «Ради миру». Про це повідомляє видання Financial Times. За інформацією журналістів, українська сторона сприйняла цю ініціативу з помітною обережністю.

Основні застереження Києва

Головною причиною стриманості Зеленського є ймовірний склад учасників цього органу. Зокрема, у переліку потенційних членів ради фігурує Владімір Путін, а також лідери інших держав, які відкрито або опосередковано підтримують російську агресію.

Перед тим як надати офіційну відповідь, Президент України прагне з’ясувати кілька критичних моментів:

Формат та повноваження: Яким буде реальний вплив ради та рівень її незалежності.

Співвідношення з чинними планами: Чи не замінить цей майданчик структуру, над якою зараз спільно працюють українські та американські переговорники.

Суверенітет: Яку саме роль у цьому процесі буде відведено Україні та чи не призведе це до нав'язування рішень ззовні.

Зустріч у Давосі: під питанням

Обговорення ініціативи відбувається на тлі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який триває вже другий день. Медіа поширюють суперечливу інформацію щодо особистої зустрічі лідерів:

За одними даними, Зеленський і Трамп планують провести переговори безпосередньо в Давосі, хоча точний час ще не узгоджено. Інші джерела стверджують, що особиста зустріч на полях форуму наразі взагалі не розглядається.

Ситуація залишається динамічною, оскільки офіційні представники обох сторін поки утримуються від розгорнутих коментарів щодо формату майбутньої взаємодії.