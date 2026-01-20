Кремль ударами по Україні зриває переговори Зеленського з лідерами Заходу

Президент України Володимир Зеленський наразі не ухвалив остаточного рішення щодо своєї поїздки на Всесвітній економічний форум у Давосі. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

Відповідно, запланована зустріч із Дональдом Трампом, яка мала відбутися на полях форуму, також залишається непідтвердженою.

Ключові деталі:

Причина затримки: Чиновник, наближений до Офісу Президента, у коментарі FT пояснив, що Зеленський може залишитися в Києві. Це необхідно для координації дій та реагування на надзвичайну ситуацію, що склалася внаслідок чергової нічної атаки Росії.

Статус переговорів: Поки невідомо, чи відбудуться заплановані раніше зустрічі не лише з Трампом, а й із лідерами європейських країн.

Раніше очікувалося, що Давос стане майданчиком для важливих дипломатичних перемовин щодо подальшої підтримки України. Проте пріоритетом для глави держави зараз є внутрішня безпекова ситуація.