Ворог тисне на Покровськ і Мирноград: червона зона розширилась

Ворог продовжує просування в містах Покровськ та Мирноград Покровського району Донецької області, повідомляє DeepState. За останніми даними, червона зона у північній частині Покровська розширилася. Противник вводить в місто нові підрозділи піхоти, закріплюється та формує позиції на зайнятій території.

Аналітики також фіксують активізацію ворога біля села Гришине, важливого з точки зору логістики та зв’язку з Покровськом і Мирноградом.

У Мирнограді, за повідомленням DeepState, місто буквально кишить піхотою ворога, а доступ до нього обмежений — будь-який маневр може перетворитися на лотерею через можливі засідки та раптові вогневі контакти.

Сили оборони намагаються виснажити ресурси ворога, в першу чергу працюючи дронами, але війська РФ досі достатньо чисельні, щоб вести безперебійні штурми піхотою. Битва за міста триває.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог продовжує спроби інфільтрації на Запоріжжі.

