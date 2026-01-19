﻿
Війна

Малими групами і з великими втратами: ворог продовжує спроби інфільтрації на Запоріжжі

Малими групами і з великими втратами: ворог продовжує спроби інфільтрації на Запоріжжі

Російські окупаційні війська не припиняють спроб інфільтрації на позиції українських сил у Степногірську та Приморському на Запоріжжі.

Степногірськ

Ворог регулярно намагається проникати в населений пункт. Хоча такі інфільтрації на перший погляд успішні, довго в селі росіяни не затримуються. Українські пілоти ліквідовують їх за допомогою дронів, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

Приморське

У селі Приморське окупанти також здійснюють постійні спроби просування. Аналітики зазначають, що ворог або намагається накопичитися для подальших атак, або відразу йде на передові позиції, де зазнає значних втрат.

Напрямок Лукʼянівського і Павлівки

Найбільша активізація ворога спостерігається на напрямку Лукʼянівського і Павлівки. Росіяни діють малими групами піхоти, намагаючись знайти слабкі місця в обороні. Українські сили ефективно працюють по знищенню противника, попри нерівномірну щільність позицій.

Як повідомляло раніше ForUa, на фронті точаться бої за метри.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУЗапоріжжяситуація на фронтівійна в Україніінфільтрація ворога
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В Україні змінюється режим відключень електроенергії
Головне 19.01.2026 07:15:22
В Україні змінюється режим відключень електроенергії
Читати
Погода 19 січня: мороз та невеликий сніг
Суспiльство 19.01.2026 06:26:30
Погода 19 січня: мороз та невеликий сніг
Читати
П'ять ранніх ознак цукрового діабету
Здоров'я 18.01.2026 15:31:29
П'ять ранніх ознак цукрового діабету
Читати

Популярнi статтi