Малими групами і з великими втратами: ворог продовжує спроби інфільтрації на Запоріжжі

Російські окупаційні війська не припиняють спроб інфільтрації на позиції українських сил у Степногірську та Приморському на Запоріжжі.

Степногірськ

Ворог регулярно намагається проникати в населений пункт. Хоча такі інфільтрації на перший погляд успішні, довго в селі росіяни не затримуються. Українські пілоти ліквідовують їх за допомогою дронів, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

Приморське

У селі Приморське окупанти також здійснюють постійні спроби просування. Аналітики зазначають, що ворог або намагається накопичитися для подальших атак, або відразу йде на передові позиції, де зазнає значних втрат.

Напрямок Лукʼянівського і Павлівки

Найбільша активізація ворога спостерігається на напрямку Лукʼянівського і Павлівки. Росіяни діють малими групами піхоти, намагаючись знайти слабкі місця в обороні. Українські сили ефективно працюють по знищенню противника, попри нерівномірну щільність позицій.

Як повідомляло раніше ForUa, на фронті точаться бої за метри.