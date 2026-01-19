Москва відмовляється від мирних переговорів по Україні через Медведчука, – ISW

Кремль міг скористатися публічними заявами Віктора Медведчука — обвинуваченого у держзраді проросійського політика та кума президента РФ Володимира Путіна — для фактичного сигналу про небажання рухатися до мирних переговорів щодо України.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на інтерв’ю Медведчука російському державному агентству ТАСС, у якому він заявив, що миру в Україні нібито не буде у 2026 році, а також повторив кремлівський меседж про те, що «час працює на Росію». За його словами, Москва має намір реалізувати свої початкові воєнні цілі.

Окрім цього, Медведчук знову озвучив ключові пропагандистські наративи Кремля, назвавши українську владу «нелегітимною» та відкинувши можливість проведення виборів в Україні на будь-яких умовах, окрім тих, які диктуватиме Росія.

В ISW нагадують, що аналогічні твердження неодноразово використовували Володимир Путін і високопосадовці РФ для виправдання повномасштабного вторгнення. На думку експертів, Кремль свідомо вдається до озвучення таких позицій через Медведчука, аби дистанціювати офіційний уряд Росії від прямої відповідальності за подібні заяви.

Аналітики вважають, що таким чином Москва намагається підготувати інформаційне підґрунтя для відмови від будь-яких реальних мирних ініціатив. Особливу увагу в ISW звертають на те, що інтерв’ю Медведчука з’явилося на тлі активних консультацій між США, Євросоюзом та Україною щодо можливих шляхів врегулювання війни.