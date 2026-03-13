Євробачення-2026: букмекери визначили лідерів та місце України в рейтингу

Після того як учасники майбутнього «Євробачення-2026» офіційно презентували свої конкурсні композиції, букмекерські контори оновили прогнози. Нові дані свідчать про появу явного фаворита та визначають позиції України в загальному списку претендентів на перемогу.

Фінляндія готує «вогняне» шоу

На думку експертів, найбільші шанси на кришталевий мікрофон цього року має Фінляндія. Країну представляє дует скрипальки Лінди Лампеніус та співака Піта Паркконена. Їхня пісня «Liekinheitin» («Вогнемет») у поєднанні з епатажною постановкою та потужним візуальним супроводом вивела країну на першу сходинку рейтингу.

Хто дихає у спину лідеру

Друге місце аналітики пророкують Франції, яку представляє співачка Monroe з витонченою композицією «Regarde!». Трійку лідерів замикає представник Данії Сорен Торпегаард Лунд.

Перша десятка фаворитів за версією букмекерів:

Фінляндія Франція Данія Греція Австралія Швеція Ізраїль Чехія Україна Кіпр

Шанси України та деталі конкурсу

Україна цьогоріч стабільно тримається серед лідерів і, за поточними прогнозами, претендує на 9-те місце. Проте досвід минулих років показує, що після репетицій та півфінальних виступів ситуація в таблиці може суттєво змінитися.

Нагадаємо, що 70-й пісенний конкурс «Євробачення» прийматиме столиця Австрії — Відень. Музичне свято відбудеться на арені Wiener Stadthalle за наступним графіком: