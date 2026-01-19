Батько хлопчика, який застрелив 6-річну сусідку, отримав п'ять років тюрми

Суд ухвалив обвинувальний вирок щодо жителя села Старе Бориспільського району Київщини. Чоловіка визнали винним у злісному невиконанні батьківських обовʼязків та тому, що він неналежно зберігав вогнепальну зброю і боєприпаси, саме це призвело до трагедії: загибелі малолітньої дитини та психічної травми іншої.

Як зазначає прокуратура Київщини в Facebook, протягом кількох років чоловік зберігав гладкоствольну мисливську рушницю та два заряджені патрони у будинку, у загальній кімнаті, за шафою, фактично у доступному місці.

23 серпня 2025 року його 7-річний син проводив час спільно із 6-річною сусідкою. Дитина знала, де знаходиться зброя, взяла рушницю “для гри”, навела її у бік дівчинки та натиснула на спусковий гачок, і відбувся постріл.

Від отриманих тілесних ушкоджень дівчинка померла на місці.

У прокуратурі наголосили, що під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину та підтвердив обставини події.

Суд визнав його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ст. 166 КК України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною

ст. 264 КК України — недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів

Зрештою, відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, суд призначив покарання у п’ять років позбавлення волі.

Окрім цього, суд задовольнив цивільний позов представника потерпілих та постановив стягнути з чоловіка 10 000 000 гривень моральної шкоди.