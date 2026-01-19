Дух діалогу чи демонстрація сили? Чого чекати Києву від Давосу

Світовий економічний форум у Давосі стартує сьогодні, 19 січня 2026 року, і триватиме до 23 січня. Офіційна тема — «A Spirit of Dialogue» («Дух діалогу»), але справжні настрої зовсім інші, і стосуватимуться не стільки «діалогу», скільки посилення геополітичної конфронтації між США Трампа та Європою на тлі кризи щодо Гренландії. Чого чекати від кардинальної зміни порядку денного Україні, читайте у матеріалі ForUA.

Уперше за 55 років Давос відбуватиметься без його засновника – Клауса Шваба, який пішов у відставку з посади Голови опікунської ради ВЕФ у квітні 2025 року, у віці 87 років. Шваб заснував ВЕФ у 1971 році та керував ним протягом усього цього часу. Водночас Давос-2026 відбувається на тлі рекордної концентрації уваги довкола американської делегації та президента США Дональда Трампа. І цьогоріч саме Вашингтон задаватиме тон дискусіям — від тарифів і перегляду союзницьких правил до повноцінного тиску щодо територіальних поступок з боку Данії у питанні Гренландії.

Щоправда, у Києва на форумі є свій порядок денний. У першу чергу, він стосується продовження переговорів з США про гарантії безпеки та механізми відновлення України після війни. Консультації з американськими посадовцями продовжаться саме в Давосі. За повідомленнями Reuters та низки українських медіа, напередодні українська делегація їздила до США для фіналізації двох ключових документів — про гарантії безпеки та про економічну/інвестиційну рамку відновлення. Щодо другого документу – у Трампа заговорили про 800 мільярдів доларів інвестицій, які можуть піти Україні. Виглядає не надто реалістично. Та чи можливе підписання бодай одного – безпекового договору Україна–США в Давосі?

Проблема полягає в тому, що питання Україні на форумі в Давосі відсувається на другий план через долю Гренландії, повідомляє Financial Times. Видання повідомляє, що ще три дні тому лідери ЄС планували використати Давоський форум, щоб переконати Трампа дати гарантії безпеки Україні. Однак, через нездоровий імперіалізм Вашингтону, фокус зустрічі змістився. Більше того, в європейських країнах почали задаватись питанням, а чи можна взагалі довіряти непередбачуваному Трампу на слово, зокрема і в тих же питання гарантій безпеки.

Показовим стало те, що Данія вирішила не їхати на форум у Давосі, де буде Трамп, який претендує на Гренландію, повідомили Bloomberg організатори заходу. Тим часом Німеччина заявила, що Трамп перейшов усі кордони, пригрозивши Європі митом через підтримку Данії у захисті острова. «Ми постійно стикаємося з новими провокаціями, постійно стикаємося з новим антагонізмом, якого добивається президент Трамп, і тут ми, європейці, повинні ясно дати зрозуміти, що межа досягнута», - заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль.

На цьому тлі питання України відходить на другий, якщо не на третій план. І це притому, що у Києві справді розраховували на те, щоб саме у Давосі вийти на фінішну пряму. Але з огляду на нинішні події, на думку експертів, підписання повноцінного договору видається малоймовірним. Так, є певні можливості для підписання документу-меморандумів – але за цим мало що стоятиме насправді.

Зустріч за лінією Зеленський–Трамп теж наразі видається невизначеною. З одного боку, Давос — це середовище, де часто трапляються короткі «коридорні» контакти або закриті переговори на рівні команд. З іншого – чи потрібно це зараз Трампу, який усіляко демонструє агресію та силу?

У цілому, на нас, прогнозують експерти, з Давосу очікується значна кількість гучних заяв. У першу чергу, з боку американської делегації та особисто Дональда Трампа, який явно спробує ще раз «протиснути» тему Гренландії. А отже на щось конструктивне наразі розраховувати від Давосу не доводиться…