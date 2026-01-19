Відключення світла стануть коротшими: рішення Міненерго

Міністерство енергетики України видало розпорядження оператору системи передачі «Укренерго» вжити заходів для зменшення тривалості графіків відключень світла в областях, де ситуація з енергопостачанням є найбільш критичною.

Для стабілізації енергосистеми та підтримки споживачів Уряд визначив перелік невідкладних кроків. Основний акцент зроблено на максимальному залученні внутрішніх та зовнішніх ресурсів.

План дій для стабілізації енергосистеми:

Збільшення імпорту: нарощування обсягів закупівлі електроенергії з країн Європейського Союзу.

Логістика струму: посилення потужностей для передачі електроенергії із західних регіонів до східних областей.

Відновлення мереж: пришвидшення темпів ремонту пошкодженого обладнання та реконструкція критичних вузлів.

Спрощення процедур: мінімізація бюрократичних бар'єрів для оперативного реагування на аварії.

Розвиток генерації: активне підключення об’єктів розподіленої та альтернативної енергетики.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, особлива увага наразі зосереджена на захисті магістральних підстанцій від можливих атак та відновленні інфраструктури в прифронтових зонах, де енергетики працюють у надскладних умовах.