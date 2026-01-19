Київ розраховує вже найближчим часом підписати «платинові» гарантії безпеки

Україна розраховує узгодити та підписати угоду про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами після завершення Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомили українські посадовці.

Підписання окремої угоди про безпекові гарантії виявилося складнішим процесом, втім, двоє високопосадовців з України заявили, що сторони розраховують погодити загальний “список умов” вже після форуму в Давосі.

Тоді як під час економічного форуму у Давосі сторони можуть укласти документ стосовно економічного процвітання України на $800 млрд, повідомила посол у США Ольга Стефанішина.

Financial Times зазначає, що переговори між українською та американською сторонами щодо безпекових домовленостей продовжуються. Зауважимо, за даними джерел, Дональд Трамп пропонує Україні безпеку вищого стандарту, обіцяючи винести це питання на розгляд Конгресу.

Посадовці називають запропонований пакет протоколів “платиновим стандартом” американської підтримки. Ці гарантії подібні до 5-ї статті НАТО щодо колективної оборони. Вони передбачають механізми стримування РФ та чіткі наслідки за порушення миру.

