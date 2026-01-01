"еАкциз": В Україні з 1 січня розпочнеться тестування системи

З 1 січня 2026 року в Україні розпочнеться тестування системи "еАкцизу". Це цифровий інструмент боротьби з нелегальним ринком тютюнових та алкогольних виробів, який виключить людський фактор і корупційні ризики.

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Із 1 січня бізнес отримає доступ до всього необхідного функціоналу, оскільки раніше тестували лише окремі можливості.

За словами Федорова, тестування триватиме до 12 жовтня, щоб бізнес поступово адаптувався до змін.

Підприємці зможуть:

налагоджувати взаємодію власних ІТ-систем з електронною системою "еАкциз";

проводити повномасштабні тестування роботи системи — від створення тестових електронних марок акцизного податку, переміщення цілих партій продукції до погашення тестових електронних марок на касах роздрібної торгівлі;

налаштовувати та оптимізовувати власні бізнес-процеси.

"Також ми розробили можливість тестування офлайн-застосунків. Усі дані фіксуються та синхронізуються, а бізнес-процеси не перериваються за відсутності звʼязку", - повідомив міністр.

Він додав, що кожен українець через "Дію" зможе перевірити легальність пляшки вина чи пачки сигарет, а держава бачитиме шлях товару від виробника до полиці магазину.

До тестування "еАкцизу" можна долучитися за посиланням.