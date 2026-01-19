Ейджизм на паузі: як кадровий голод змушує бізнес «полювати» на досвідчених

Через війну та мобілізацію кадровий голод в Україні сягнув критичної позначки — країні бракує близько 4,5 мільйона працівників. У відповідь на цей виклик стартувала публічна ініціатива «Срібна економіка України: потенціал покоління 55+».

Експерти та демографи склали рейтинг ключових аспектів, які визначать майбутнє українського ринку праці.

1. Демографічний диктат: Кожен четвертий — 60+

За прогнозами Елли Лібанової, до 2030 року чверть населення України складатимуть люди, старші за 60 років. Ігнорувати цей ресурс більше неможливо: або ця категорія стане «тягарем» для бюджету, або — потужним драйвером економіки.

2. Прихований резерв: 2 мільйони робочих рук

Сьогодні в Україні близько 10 мільйонів пенсіонерів. Експерти оцінюють, що щонайменше 2 мільйони з них готові та можуть повернутися до роботи. Проте для цього держава має створити гнучкі умови, а бізнес — подолати внутрішні упередження.

3. Головна помилка роботодавців: Ставка на «дешеву молодь»

HR-експертка Тетяна Пашкіна зазначає, що бізнес продовжує наступати на старі граблі, намагаючись залучити лише молодь.

Міф: Молодь працюватиме «за копійки» до пенсії.

Реальність: Молоді люди мобільні, вибирають комфорт і не тримаються за низькооплачувані вакансії.

Результат: Компанії ігнорують досвідчених фахівців 55+, які могли б забезпечити стабільність.

4. Бар’єр «фланелевого халата»: Ейджизм як перешкода

Однією з найбільших проблем є стереотипне сприйняття. У суспільстві жінка 55+ часто асоціюється з «бабусею в халаті», хоча насправді це активні фахівці, здатні дати фору молодим. Через ці упередження професіонали з колосальним досвідом часто змушені йти у прибиральники чи охоронці, бо на інженерні посади шукають «молодих та гарних».

5. Що потрібно для успіху: Пільги та перенавчання

Щоб ініціатива не залишилася лише «паперовою стратегією», експерти виділяють три необхідні кроки: