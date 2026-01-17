Українець Ванат двічі забив і вивів Жирону на 9 місце Ла Ліги (Відео)

Жирона здобула впевнену перемогу над Еспаньйолом у межах 20 туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч завершиласяз рахунком 2:0. Обидва голи на рахунку українського нападника Владислава Ваната.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

20 тур, 16 січня

Еспаньйол – Жирона 0:2 (0:1)

Гол: 0:1 – 45+3 Ванат (пенальті), 0:2 – 90+3 Ванат (пенальті)

Заважимо, що Ванат відзначився вже сьомим голом у Ла Лізі. Таким чином форвард обійшов Артема Кравця за кількістю результативних ударів у чемпіонаті Іспанії. Попереду лише Віктор Циганков та Артем Довбик.

Ця перемога дозволила Жироні тимчасово піднятися вже на 9-те місце в турнірній таблиці. Однак конкуренти каталонців ще не зіграли матчі 20-го туру.

Нагадаємо, голи українців принесли Жироні перемогу в грі проти Мальорки. А після цього удар п'ятою Ваната допоміг команді обіграти ще й Осасуну. Завдяки цим перемогам Жирона піднялася з зони вильоту.

Владислав Ванат народився 4 січня 2002 року в Кам’янці-Подільському Хмельницької області. Футболом починав займатися у місцевій ДЮСШ, після чого потрапив до академії «Динамо».

Зарплата Владислава Ваната в іспанській «Жироні» становить 2,7 мільйона євро на рік до сплати податків, що дорівнює приблизно 51,9 тис. євро на тиждень, і він отримує стільки ж, скільки й Віктор Циганков.