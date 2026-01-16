У Києві встановили додаткові генератори та запустили 50 мобільних кухонь

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 16 січня повідомила про нові рішення уряду у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці. Зокрема, у Києві встановили додаткові електрогенератори та розпочали роботу 50 мобільних кухонь із гарячою їжею.

За словами Свириденко, на лівому березі столиці під’єднали 24 генератори великої потужности, що дозволило заживити 17 трансформаторних підстанцій у житлових кварталах.

Також із 16 січня в районах зі складною ситуацією почали працювати 50 мобільних кухонь. ДСНС додатково розгортає «Пункти незламности» по всій країні. Наразі в Києві функціонує понад 1300 таких наметів.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 16 січня без опалення в столиці залишаються близько 100 будинків. У місті продовжують діяти екстрені графіки відключень електроенергії, а ситуація з електропостачанням залишається складною.

Крім того, уряд запровадив спеціальну ціну на газ для бізнесу з когенераційними установками на прифронтових територіях — 19 тисяч гривень за кубометр. Також спростили процедури закупівлі обладнання та будівництва таких установок — без додаткових дозволів і зі спрощеним підключенням з боку НКРЕКП.

Свириденко повідомила й про рішення щодо збільшення імпорту електроенергії. Державні компанії «Укрзалізниця», НАК «Нафтогаз» та АТ «Українська оборонна промисловість» мають забезпечити щонайменше 50% власного споживання за рахунок імпорту. За словами прем’єр-міністерки, це дозволить вивільнити додаткові потужності в українській енергосистемі.

За даними СБУ, з початку нинішнього опалювального сезону Росія 256 разів атакувала українську енергетичну інфраструктуру. Від жовтня 2025 року окупанти цілеспрямовано завдали ударів по 11 гідроелектростанціях і 45 великих теплоелектроцентралях. Найскладнішою залишається ситуація в Києві та Київській області.

Після чергової масованої атаки президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці. На цих територіях допускається послаблення комендантської години, зокрема для перебування в «Пунктах незламності» та пересування автотранспортом без перепусток.

Для координації дій у Києві створили спеціальний штаб. Уряд також оголосив про продовження або встановлення зимових канікул у столичних школах до 1 лютого 2026 року.