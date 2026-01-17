Прага може швидко надати Україні бойові літаки для знищення безпілотників

Чеська Республіка найближчим часом планує надати Україні літаки, здатні ефективно збивати безпілотники. Про це президент Чехії Петр Павел повідомив Володимиру Зеленському під час візиту до Києва 16 січня.

Конкретних деталей він не розкрив, однак нагадав, що раніше Чехія вже розглядала можливість передачі Україні дозвукових бойових літаків L-159 чеського виробництва. За словами Павела, Прага може у відносно короткі терміни передати кілька середніх бойових літаків, які добре зарекомендували себе у протидії дронам.

Окрім авіації, Чехія готова постачати Україні системи раннього попередження, зокрема пасивні радари, які дозволяють виявляти повітряні цілі без активного випромінювання.

На озброєнні чеської армії перебувають 24 літаки L-159 в одномісних і двомісних версіях, що використовуються для навчання та підтримки сухопутних військ. Основу винищувальної авіації країни складають 14 шведських Saab JAS‑39 Gripen, також Чехія замовила 24 американські винищувачі F‑35.

15 січня Петр Павел розпочав свій третій візит до України. Головною метою поїздки є демонстрація підтримки Києва на тлі майже чотирьох років повномасштабної російської агресії. Президент Чехії також акцентує увагу на гуманітарних наслідках війни та потребі у відбудові України.

Візит Павела відбувся менш ніж за тиждень після поїздки до України міністра закордонних справ Чехії Петра Мацінки. Той підтвердив, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів для України продовжиться і за нового уряду прем’єр-міністра Андрея Бабіша, попри більш стриману позицію чинного кабінету щодо підтримки Києва.

Раніше Петр Павел заявляв, що Захід не повинен тиснути на Україну з вимогою швидкого звільнення всіх окупованих територій, якщо це призведе до надмірних людських втрат. Він також припускав, що війна може тривати роками за нинішніх темпів бойових дій.

Крім того, уряд Чехії погодив програму підготовки до восьми українських пілотів, яку реалізує державне підприємство LOM Praha, а Україна та Чехія підписали дві угоди про спільне виробництво озброєнь.