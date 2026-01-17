Суд узяв під варту поліціянтку, яка на смерть збила шестирічну дитину в Прилуках

Поліціянтка, яка 10 грудня 2025 року у Прилуках на Чернігівщині, керуючи службовим автомобілем, збила на смерть шестирічну Алісу Купрієнко, визнала свою провину. Про це стало відомо 16 січня під час засідання Чернігівського апеляційного суду. Того ж дня суд ухвалив рішення взяти підозрювану під варту без визначення розміру застави, пише Суспільне.

Раніше, 11 грудня, Деснянський районний суд Чернігова обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 242 тисячі гривень. Після сплати цієї суми поліціянтка вийшла із СІЗО. Прокуратура та адвокати батьків загиблої дитини оскаржили це рішення, наполягаючи на більш суворому запобіжному заході. Водночас захисник підозрюваної Дмитро Євдокимов подав апеляцію з вимогою змінити арешт на нічний домашній.

На засідання апеляційного суду прибув заступник генерального прокурора Віктор Логачов, який очолив групу прокурорів у цій справі. Він заявив про ризики переховування підозрюваної та можливого впливу на свідків, наголосивши, що вона має професійні знання у сфері безпеки дорожнього руху, обізнана з механізмами фіксації ДТП і має контакти в правоохоронних органах.

Керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Дейнека повідомив, що за час служби підозрювана отримала чотири дисциплінарні стягнення. Крім того, вона не мала права керувати транспортним засобом, на якому сталася аварія, оскільки авто було закріплене за іншим співробітником поліції.

Захист наполягав, що озвучені прокуратурою ризики є формальними і за півтора місяця після обрання першого запобіжного заходу не підтвердилися. Адвокат підкреслив, що підозрювана співпрацює зі слідством і брала участь у всіх слідчих діях.

Сама поліціянтка заявила, що з’являлася на всі допити та після звільнення з посади не підтримує жодних контактів із колишніми колегами. Вона також зазначила, що у разі повернення застави готова спрямувати ці кошти на допомогу потерпілим. Адвокат родини Купрієнків Аскар Ялагузян заперечив, пояснивши, що заставу вносила третя особа, і підозрювана не має права розпоряджатися цими грошима.

Інша представниця потерпілих Надія Чухраєва звернула увагу суду на те, що аргумент про самостійне виховання підозрюваною власної дитини є сумнівним, оскільки батько дитини не позбавлений батьківських прав і сплачує аліменти.

Поки судді перебували в нарадчій кімнаті, мешканці Прилук, які приїхали на засідання, винесли перед підозрюваною портрети загиблої дівчинки. Батько Аліси Віталій Купрієнко заявив, що задоволений рішенням суду про тримання під вартою без застави і вважає його справедливим. Він додав, що не очікує особистих вибачень від підозрюваної, оскільки вважає запізнілі листи формальними й позбавленими щирого співчуття.

Заступник генпрокурора Віктор Логачов повідомив, що й надалі особисто братиме участь у судових засіданнях і триматиме цю справу на контролі.