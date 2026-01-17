﻿
За даними NASA: До Землі наближається майже 130-метровий астероїд

За даними NASA: До Землі наближається майже 130-метровий астероїд

У суботу, 17 січня, поблизу Землі пролетить астероїд 2004 МО3. Про це повідомляє американське космічне агентство NASA.

За даними NASA, довжина небесного об'єкта становить 129 метрів. Відстань від астероїда до Землі становитиме майже 6,50 млн км.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань менш ніж 7,5 млн км і його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом".

У даному випадку космічний об'єкт 2004 МО3 не підпадає під обидва параметри одночасно.

