Ожеледиця та налипання снігу: прогноз погоди на 23–24 лютого

У ніч на понеділок, 23 лютого, у західних і північних областях, а також на Вінниччині очікуються помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вдень така погода пошириться майже на всю країну, за винятком сходу та південного сходу. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найінтенсивніші опади прогнозують уночі на Закарпатті та в Карпатах. У північних, Вінницькій і західних областях, а вдень також у Черкаській та Полтавській, можливе налипання мокрого снігу, місцями — ожеледь. На більшості автошляхів, крім південних і південно-східних регіонів, очікується ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с, у Карпатах пориви сягатимуть 15–20 м/с. Уночі температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, на північному сході, Черкащині та Кіровоградщині — до 12 градусів морозу. У західних, Житомирській, Київській і Вінницькій областях — від 2 градусів тепла до 3 морозу. Вдень по країні — від 3 морозу до 2 тепла, на заході та півдні — до 7 градусів тепла.

У Києві прогнозують мокрий сніг із дощем, налипання снігу та ожеледицю на дорогах. Температура протягом доби коливатиметься близько нуля.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імени Бориса Срезневського, найвищу денну температуру 23 лютого в столиці зафіксували у 2016 році — 11,9 градуса тепла, а найнижчу нічну — у 1945 році, коли стовпчики термометрів опускалися до 21,7 градуса морозу.

У вівторок, 24 лютого, синоптики прогнозують невеликий, а в західних і південних регіонах — помірний мокрий сніг і дощ. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, на дорогах, окрім півдня, місцями збережеться ожеледиця. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура вночі та вдень коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 тепла. На сході вночі очікується 1–6 градусів морозу, а вдень на заході та півдні — до 7 градусів тепла. У Києві — невеликий мокрий сніг і дощ, місцями слизько, температура близько нуля.