«Абсурдне рішення»: норвезькі політики про Нобелівську медаль для Трампа

Норвезькі політики різко розкритикували рішення лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо передати президентові США Дональду Трампу свою медаль Нобелівської премії миру, назвавши цей крок абсурдним. Про це пише Guardian.

У Нобелівському центрі миру нагадали, що хоча фізична медаль може змінювати власника, сам титул лауреата Нобелівської премії миру є персональним і не підлягає передачі.

Лідерка норвезької Соціалістичної лівої партії Кірсті Бергсте заявила, що вчинок Мачадо суперечить самій ідеї премії. Вона також звернула увагу на нещодавні заяви Трампа щодо можливого захоплення Гренландії, які, на її думку, лише підтверджують, що він не відповідає цінностям Нобелівської премії миру.

Критично висловився й очільник Центристської партії Норвегії Тригве Слагсвольд Ведум. За його словами, той, хто отримав премію, і має її зберігати. Прийняття медалі Трампом Ведум назвав проявом його «величезного его» та схильності прикрашати себе чужими досягненнями й нагородами.

Генеральний секретар гуманітарної організації «Норвезька народна допомога» Реймонд Йогансен охарактеризував ситуацію як «неймовірно принизливу та шкідливу». Він застеріг, що дії Мачадо можуть негативно вплинути на репутацію Нобелівської премії миру та самого Нобелівського комітету.

Марія Коріна Мачадо була удостоєна Нобелівської премії миру за багаторічну боротьбу за демократичні права у Венесуелі та зусилля, спрямовані на мирний перехід від диктатури до демократії. Після оголошення результатів вона заявила, що присвячує нагороду Дональду Трампу, а згодом — що хоче передати йому саму медаль.

У Нобелівському комітеті неодноразово наголошували, що премію не можна дарувати або передавати іншій людині. Сам Трамп раніше не раз заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію миру, стверджуючи, що за його президентства було завершено кілька воєн. Після того як цьогоріч лауреаткою стала Мачадо, у Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у політичній упередженості.

Попри критику, 16 січня Мачадо все ж передала свою Нобелівську медаль президентові США.