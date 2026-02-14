﻿
Свiт

Україна запропонувала NB8 повністю заборонити в’їзд для російських агресорів і членів їхніх родин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з очільниками МЗС Нордично-Балтійської вісімки у Мюнхені закликав підтримати повну заборону на в’їзд для учасників російської агресії проти України та членів їхніх сімей.

Про це він повідомив у суботу в соціальній мережі, підбиваючи підсумки переговорів у межах Мюнхенської безпекової конференції. За словами Сибіги, посилення підтримки України та зростання тиску на Росію залишаються критично важливими для успіху дипломатичних зусиль.

Міністр зазначив, що під час зустрічі сторони обговорили подальші кроки для підвищення ціни війни для агресора, а також перспективи мирного врегулювання. Окремо він поінформував партнерів про результати нещодавніх переговорів в Абу-Дабі та підготовку до наступної зустрічі в Женеві.

Сибіга подякував Естонії, Данії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литві, Норвегії та Швеції за лідерство у підтримці України, зокрема у сфері оборони та енергетичної допомоги.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЛитваЛатвіяШвеціяДаніяФінляндіяНорвегіяЕстоніяАндрій СибігаІсландіяNB8
